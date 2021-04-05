В Кривом Роге женщина погибла под колесами товарного поезда

Утром 5 апреля на пляже в районе Даманского случился несчастный случай. Товарный поезд переехал женщину. Фельдшер бригады скорой помощи обнаружил на путях только часть тела.

О несчастном случае стало известно примерно в 6:20. На пляже товарный поезд переехал женщину. Тело горожанки разрезало на части.

Прибывшие на место инцидента фельдшеры бригады скорой помощи обнаружили нижнюю часть тела, остальная половина, предположительно, находится под поездом. На место происшествия выехали правоохранители.

Обновлено: Товарный поезд проезжал эту местность в 5:50. Машинист увидел лежащую на рельсах женщину, когда до неё оставалось порядка 20 метров. Поезд начал экстренное торможение, но предотвратить наезд было уже невозможно. На вид погибшей 60-70 лет. По предварительной информации, в качестве одной из версий случившегося рассматривают самоубийство. // Первый городской