Прокуратура домоглась реального покарання для винуватця летальної ДТП

Обласною прокуратурою підтримано належне обвинувачення в суді апеляційної інстанції у провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть особи.

Так, у липні 2013 року неповнолітній (на час вчинення злочину) мешканець Бородянського району, порушуючи Правила дорожнього руху, за кермом технічно несправного автомобіля, допустив наїзд на пішоходів, один з яких від отриманих травм помер.

Ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 13 жовтня 2017р неповнолітнього керманича звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «а» закону України «Про амністію у 2014 році», а кримінальне провадження закрито.

Враховуючи неправильне застосування Закону України «Про амністію у 2014 році» судом, на вказане рішення прокурором та потерпілими подано апеляційні скарги, які задоволено, та призначено новий судовий розгляд справи в суді першої інстанції.

В подальшому, вироком Бородянського районного суду від 04 листопада 2019 року засудженого визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України) та призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Але на підставі п. «а» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» засудженого звільнено від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі. Цивільні ж позови учасників провадження задоволено частково, та присуджено стягнути з засудженого на їх користь майже 1 мільйон гривень на відшкодування моральної шкоди.

Сторона захисту не погодилась з таким вироком, однак Київським апеляційним судом від 30 листопада цього року скаргу захисника обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок Бородянського районного суду Київської області — без змін. На цей час вирок набрав законної сили.

Пресслужба Київської обласної прокуратури