Прокуратура попередила стягнення з Міноборони понад ₴162 млн.

Прокурори Спеціалізованої прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора спільно із представниками оборонного відомства у Північному апеляційному господарському суді відстояли безпідставність стягнення з Міністерства оборони України понад 162 млн грн.

Прокурори у суді довели, що у 2007 році між оборонним відомством та приватним суб’єктом господарювання укладено незаконний договір, умовами якого передбачалася передача комерційному товариству військового шпиталю в м. Дніпро в обмін на медичне обладнання та передислокацію цього лікувального закладу в інші приміщення. У 2016 році цей договір судом визнано недійсним.

Проте комерційне товариство вирішило стягнути з оборонного відомства вартість переданого обладнання без врахування вже проведених розрахунків та зустрічних вимог за поточними цінами. Воно звернулося з позовом до суду про стягнення з Міністерства оборони України 162 млн грн.

За результатами апеляційного перегляду рішення першої інстанції суд погодився з доводами прокурора та представника оборонного відомства щодо відсутності підстав для стягнення коштів та відмовив у задоволенні вимог комерційного товариства.

Таким чином, попереджено безпідставне та необґрунтоване стягнення з державного бюджету коштів, призначених для потреб оборони в умовах збройної агресії РФ.

Офіс Генпрокурора