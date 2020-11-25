Пропавшую на Киевщине мать с двумя малолетними детьми нашли в другой области

В Волынской области нашли 22-летнюю Надежду Онис с малолетними детьми: Максимом Онис (3 года) и Софией Богачовой (6 месяцев), которые пропали 23 ноября.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, якобы они туда поехали к родственникам.

«Женщину нашли с детьми, с ними все в порядке, сейчас с ними общаются правоохранители», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что В Киевской области пропала женщина с двумя маленькими детьми (фото)