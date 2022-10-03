Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного хлопця (фото)

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Івано-Франківська поліція розшукує Коршака Богдана Юрійовича, 2005 року народження, мешканця села Солотвин Солотвинської територіальної громади.

2 жовтня близько 12:00  неповнолітній вийшов з дому та по даний час його місцеперебування невідоме.

прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного хлопця

Прикмети розшукуваного: зріст 168 см, худорлявої   тілобудови, волосся коротке, світле,  очі блакитні.

Неповнолітній був одягнений в чорно-жовті штани, чорно-білу спортивну кофту та кросівки кольору хакі.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть надати будь-яку інформацію, що допоможе встановити  місцеперебування Богдана Коршака, з проханням негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

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