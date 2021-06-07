СБУ назвала фейком новость о выдворении «ее агента» из России

Служба безопасности Украины опровергает информацию о выдворении якобы своего «агента» с территории Российской Федерации. Любые подобные заявления Федеральной службы безопасности РФ направлены на распространение фейков.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — отметил он.

Дехтяренко подчеркнул, что СБУ работает и обеспечивает государственную безопасность только на территории Украины

«И одна из наших задач — выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся», — добавил он.

Отметим, сегодня ФСБ заявила о выдворении гражданина Украины Алексея Семеняки, которого обвинили в работе якобы на украинскую контрразведку.