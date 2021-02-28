На Ровенщине пьяный водитель врезался в бетонную арку: два пассажира погибли

В Ровенской области пьяный водитель врезался в бетонную арку санатория. В результате ДТП от тяжелых травм скончались двое пассажиров — 35-летние жители.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Смертельное столкновение произошло вчера, 27 февраля, около 21:20 в селе Жобрин Ровенского района.

“На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Audi A6 — 33-летний житель, двигаясь по улице Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную арку заведения. В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров — 35-летние жители. Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 33-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования находился в нетрезвом состоянии.

“У него также отобрали образцы крови для определения опьянения”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, ровенчанина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей).