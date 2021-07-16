Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области РФ

Пассажирский самолет Ан-28 исчез с радаров в Томской области, на его борту находятся как минимум 13 человек. Об этом рассказал источник в авиационных службах.

«Самолет Ан-28, выполнявший пассажирский рейс, пропал с радаров в Томской области», – сказал источник.

Он добавил, что у самолета сработал аварийный радиомаяк.

По разным данным, на борту находятся от 13 до 17 человек, в том числе четыре ребенка и три члена экипажа.

На данный момент координаты возможного местонахождения самолета установлены. // МК