СБУ веде обшуки у Почаївській лаврі, – джерела

Служба безпеки України сьогодні вранці прийшла з обшуками до Почаївської Успенської лаври. Вона знаходиться у Тернопільській області та належить УПЦ (МП).

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як розповіли джерела виданню, сьогодні зранку співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ (МП).