Сервисные центры МВД не выдают водительские права

Для изготовления бланков удостоверений не хватает одного из защитных элементов

В сервисных центрах МВД до сих пор не возобновили выдачу водительских удостоверений, перебои с поставками специального пластика, на котором печатают документ, начались еще в конце мая.

В региональном сервисном центре МВД в Киевской области сообщают: шесть регистрационных отделений удостоверений не выдают, в трех других получить документ можно только по предварительной записи, говорится в сюжете «Сегодня».

Как рассказал первый заместитель начальника главного сервисного центра МВД Юрий Смолянинов, предприятие, которое производит бланки нового образца, получило сложности при переналадке производства.

«Дефицит бланочной продукции был частично погашен за счет внесения изменений в постановление Кабмина, которое позволило к концу 2021 бланки старого образца», – говорит Смолянинов.

Однако и их хватило только на несколько недель. Недостачу уже почувствовали в нескольких регионах. Как выяснилось, для изготовления бланков удостоверений поставщик задержал поставку одного из защитных элементов.

Пока документ на руки не получили – можно пользоваться виртуальным – в приложении «Дія». Всем, кто сейчас стоит в очереди на получение пластикового удостоверения, обещают – это будет длиться еще несколько недель.