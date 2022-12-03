В ДТП у Деснянському районі столиці загинуло двоє людей

Внаслідок зіткнення автомобіля «Рено» із автомобілем «Форд» загинуло двоє громадян, ще одну особу було травмовано. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини події.

Сьогодні близько 19:30 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Братиславській. За викликом негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та карети швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Рено» виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого відбулось зіткнення з автомобілем «Форд». У результаті автопригоди водій та пасажир автомобіля «Рено» загинули на місці події, водія «Форд» госпіталізовано до медичного закладу із тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці працювали правоохоронці, які встановлювали усі обставини. Додаткову інформацію буде надано згодом.

Відділ комунікації поліції Києва