Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на бердичівській об’їзній (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 червня близько 5:55 на автошляху М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (об’їзна міста Бердичева). На місці події працюють слідчо-оперативна група райвідділу поліції та патрульні поліцейські. До уваги водіїв: рух транспорту організовано через м. Бердичів.

Попередньо встановлено, що автомобіль «DAF» під керуванням 58-річного жителя м. Києва, рухаючись у напрямку м. Житомира, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з вантажівкою «MAN», за кермом якої перебував 45-річний житель Донеччини.

У результаті ДТП водій «DAF» від отриманих травм загинув.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин ДТП.

Увага! На ділянці автошляху було перекрито рух, тож нині транспортні засоби скеровуються для проїзду через м. Бердичів. Шановні водії, враховуйте цю обставину під час планування маршруту руху. Дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості, будьте обережними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області