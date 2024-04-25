В Україні з’явилася мапа інтернет-провайдерів, які працюють при відключеннях світла
Українці можуть знайти інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла. Це можна зробити на онлайн-мапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз – для всієї України.
“Важлива перевага цієї карти – користувач може перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом того проміжку часу, який зазначив провайдер. Рекомендую не тільки читати ці відгуки, а й залишати свої, щоб на мапі були тільки достовірні дані”, – зазначив Федоров.
Провайдери можуть приєднатися до онлайн-мапи. Для цього потрібно написати на пошту [email protected] з темою листа “Стійка Україна”.
Мапу інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів, можна знайти – за посиланням.