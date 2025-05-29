Схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
Експерти називають витік документів «абсолютно неймовірним»
У Росії стався великий витік даних про секретні ядерні об’єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 млн. документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний. Як пише «Главком», про це повідомили данські журналісти Danwatch та німецьке видання Der Spiegel.
Експерти називають витік документів «абсолютно неймовірним», зазначаючи, що раніше вони не бачили нічого подібного у відкритому доступі.
Тижневик Der Spiegel детально описує базу Ракетних військ стратегічного призначення у районі містечка Ясний, на якій з 2019 року, за твердженнями Кремля, розміщується гіперзвукова ракета «Авангард» – одна з найновіших систем доставки ядерної зброї. У доступі опинилися повні документи про будівництво бази та матеріали, що застосовувалися при цьому, схеми приміщень – від туалетів до їдалень і підземних тунелів до збройових кімнат.
Розслідувачі дізналися, які тренажери та інвентар використовують солдати, і з’ясували, що ті у вільний час грають у шахи та шашки. «Ці матеріали – найвищий рівень розвідки. Ви можете знайти вразливе місце для атаки», – констатував Філіп Інгрем, командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії в інтерв’ю газеті Danwatch. Він наголосив на винятковій цінності таких документів.
Том Ресет, старший викладач досліджень з розвідки в Норвезькому штабному коледжі при військовій академії армії Норвегії, зазначив, що модернізація російських ядерних сил під пильним наглядом західних спецслужб.Tweet