Схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ

Експерти називають витік документів «абсолютно неймовірним»

У Росії стався великий витік даних про секретні ядерні об’єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 млн. документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний. Як пише «Главком», про це повідомили данські журналісти Danwatch та німецьке видання Der Spiegel.

На підставі цих даних, зазначає Danwatch, можна оцінити масштаби модернізації військової ядерної інфраструктури на об’єктах Росії, що найбільш охороняються. Як видно з документів, бази в масовому порядку зносилися і відбудовувалися заново, зводилися сотні нових казарм, сторожових вишок, центрів управління, складів і підземних тунелів.

Експерти називають витік документів «абсолютно неймовірним», зазначаючи, що раніше вони не бачили нічого подібного у відкритому доступі.

Тижневик Der Spiegel детально описує базу Ракетних військ стратегічного призначення у районі містечка Ясний, на якій з 2019 року, за твердженнями Кремля, розміщується гіперзвукова ракета «Авангард» – одна з найновіших систем доставки ядерної зброї. У доступі опинилися повні документи про будівництво бази та матеріали, що застосовувалися при цьому, схеми приміщень – від туалетів до їдалень і підземних тунелів до збройових кімнат.

В інтернет також також потрапили дані про ІТ-системи, системи охорони та розташування камер, датчиків, зовнішніх огорож, сигналізації, електрообладнання та комунальні системи. Документи рясніють деталями, включаючи написи на плакатах стін: «Стоп! Розвернутися! Заборонена зона!», «Військова присяга» та «Правила догляду за взуттям».

Розслідувачі дізналися, які тренажери та інвентар використовують солдати, і з’ясували, що ті у вільний час грають у шахи та шашки. «Ці матеріали – найвищий рівень розвідки. Ви можете знайти вразливе місце для атаки», – констатував Філіп Інгрем, командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії в інтерв’ю газеті Danwatch. Він наголосив на винятковій цінності таких документів.

Том Ресет, старший викладач досліджень з розвідки в Норвезькому штабному коледжі при військовій академії армії Норвегії, зазначив, що модернізація російських ядерних сил під пильним наглядом західних спецслужб.