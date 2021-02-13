Шесть моряков с судна Stevia, которых удерживали в плену в Нигерии, вернулись в Украину

В Украину вернулись шесть украинских моряков — членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

«… Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена. Было налажено переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем — в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они прибыли в Киев», — говорится в сообщении.

Пираты напали на судно и захватили моряков у берегов Нигерии в Гвинейском заливе. Среди восьми заложников пиратов было шестеро украинских граждан: Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровський.