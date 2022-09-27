У автозіткненні на Львівщині постраждали семеро людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 26 вересня, близько 16.30 у селищі Рудне Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Кіа», 22-річний місцевий мешканець, здійснив зіткнення з автобусом «Богдан» під керуванням 35-річного львів’янина. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка легковика, а також водій та п’ятеро пасажирів автобуса, усі мешканці Львівщини, з яких – одна п’ятирічна дитина та двоє неповнолітніх віком 15 та 16 років. Вони були доставлені у медзаклади.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівської області