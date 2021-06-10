Шесть судей устроили саботаж, заблокировав работу Конституционного суда

Работа Конституционного суда оказалась заблокирована из-за шести судей – они требуют, чтобы на заседаниях присутствовал Тупицкий

Шесть судей Конституционного суда Украины блокируют его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.

Об этом в Telegram сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

«Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, в частности дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного», — написала она.

Теперь из-за действий шести судей рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям не состоялось.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в КСУ, указанными судьями являются:

Виктор Городовенко;

Ирина Завгородняя;

Виктор Кривенко;

Александр Литвинов;

Сергей Сас;

Петр Филюк.

Напомним, 27 марта глава государства отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента. // «Сегодня»