Шестеро людей загинули при сходженні на вулкан Ключевська Сопка на Камчатці

Шестеро людей загинули при сходженні на вулкан Ключевська сопка на Далекому Сході росії, і ще шість, як вважають, застрягли.

Крижаний вітер перешкодив рятувальній операції, передає УНН.

Група з дванадцяти людей, до якої входили два гіди, вирушила на вулкан заввишки 4 754 метри у вівторок, але зіткнулася з проблемами в суботу, коли частина групи розбилася на смерть на висоті майже 4200 метрів, повідомляє мнс рф.

Рятувальники спробували дістатися до них у неділю, але їм довелося повернутися назад, бо сильний вітер не дозволив вертольоту приземлитися.

«Вони повинні були приземлитися на висоті 3300 метрів, але через ураганний вітер зі швидкістю 30 метрів за секунду їм це не вдалося, хоча було зроблено дві спроби з інтервалом кілька годин», — повідомили рятувальники.

Вночі температура на вулкані може досягати -14 градусів за Цельсієм.

Ключевська сопка — найвищий із понад 160 вулканів півострова Камчатка.

Він є частиною об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, внесеного до списку за виняткову природну красу.

Гора, що складається з насипів вулканічних порід, змішаних зі снігом та льодом, вважається особливо небезпечною для альпіністів через свою висоту та ризик виверження вулкана.