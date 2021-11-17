Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет

Будь-який підозрілий предмет, що лежить у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм.
Зовнішній вигляд знахідки може приховувати її справжнє призначення. Для камуфляжу вибухових пристроїв використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо.
Що робити, якщо ви виявили такий підозрілий предмет:
Перше, що потрібно зробити — зателефонувати на спецлінію 102 та повідомити про вашу знахідку.
Також у разі виявлення таких предметів:
зберігайте спокій, не панікуйте;
у жодному разі не торкайтеся, не намагайтеся переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч;
запам’ятайте обставини виявлення предмета: час, місце, розташування, характерні ознаки;
не куріть, не користуйтеся запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;
очікуйте відповідні служби на безпечній відстані від місця розташування предмета.
Пам’ятайте, не можна підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які підозрілі предмети.
Бережіть себе!
Патрульна поліція України