Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет

Будь-який підозрілий предмет, що лежить у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм.

Зовнішній вигляд знахідки може приховувати її справжнє призначення. Для камуфляжу вибухових пристроїв використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо.

Що робити, якщо ви виявили такий підозрілий предмет: Перше, що потрібно зробити — зателефонувати на спецлінію 102 та повідомити про вашу знахідку.

Також у разі виявлення таких предметів: зберігайте спокій, не панікуйте;

у жодному разі не торкайтеся, не намагайтеся переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;

попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч;

запам’ятайте обставини виявлення предмета: час, місце, розташування, характерні ознаки;

не куріть, не користуйтеся запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;

очікуйте відповідні служби на безпечній відстані від місця розташування предмета.

Пам’ятайте, не можна підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які підозрілі предмети. Бережіть себе!

Патрульна поліція України