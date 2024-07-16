«Шкідницький і антиєвропейський крок»: нардеп В’ятрович про скасування літнього часу

Народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував ухвалену Верховною Радою постанову про скасування переходу на літній час в Україні.

“По-перше, це рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а в жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. По-друге, через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час. По-третє – це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії й Африки. На цій мапі синім показано країни, в яких годинники переводять на літній час, і рішення ВР відриває Україну від цього європейського і євроатлантичного простору, розсинхронізовує наш час з часом усіх держав-членів ЄС”, – пояснив нардеп.

За словами В’ятровича, такі дії з боку України як кандидата в члени ЄС виглядають “недружньо”.

“По суті, Верховна Рада зробила сьогодні те, що раніше зробили путінська Росія і лукашенківська Білорусь. І як на мене, цей закон мав би бути ветованим. Хоча б через невідповідність конституційним нормам про європейську інтеграцію”, – додав він. // Букви