Шкільні офіцери поліції на ходу застрибнули до маршрутки з людьми, у водія якої стався інсульт

Сьогодні вдень, інспектори відділу зв’язків з громадськістю Олена Москаленко та Влад Бухан поверталися із дитячого заходу. На проспекті Небесної Сотні патрульні звернули увагу на маршрутний транспортний засіб, водій якого порушив ПДР та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті сталося ДТП з двома автомобілями.

Водночас пасажири маршрутки махали руками з вікон та кликали на допомогу. Патрульні підбігли до транспортного засобу, який маневрував і продовжував рух. На ходу патрульні застрибнули до салону. Всередині інспектори побачили, як одна з пасажирок затискає гальма, тоді як водій несвідомо продовжує керувати автомобілем.

Влад заглушив двигун, а Олена викликала швидку допомогу та заспокоїла пасажирів. Патрульні встановили, що у водія стався інсульт — його обличчя оніміло та були проблеми з вимовою. Втім чоловік залишався при тямі, але не усвідомлював своїх дій.

До приїзду медиків інспектори контролювали стан водія, які надалі керманича ушпиталили.

Дякуємо патрульним за швидке реагування та професійну роботу.

Також дякуємо громадянам, які вчасно відчули небезпеку та спільно з поліцейськими завадили біді.

Патрульна поліція Одеської області