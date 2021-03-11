Штормове попередження в Україні!

За даними Укргідрометцентру завтра, 12 березня, вночі — у західній частині, а вранці та вдень в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина, вночі значний сніг (I рівень небезпечності, жовтий).

У п’ятницю у високогiр’ї Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Також синоптики прогнозують уночі, 12 березня, у західних областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, вдень на заході з дощем.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг та вулиць. Будьте уважні та обережні! // Вартові еспресо