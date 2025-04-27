Керуєш електросамокатом або іншим легким електротранспортом у стані спʼяніння — підстава для притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП як під час керування автомобілем!

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Для прикладу.

Київ. Ніч. Містянка поспішала кудись на електросамокаті, але не впоралася з керуванням і впала. На щастя, вона обійшлася без травм. Патрульні, які були поруч, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна їй допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено. На неї оформили адміністративні матеріали, і тепер їй доведеться пояснювати свій вчинок у суді.

Для тих, хто також не знає: це заборонено. Неважливо, чи керуєте ви автомобілем, електросамокатом, мотоциклом чи велосипедом — у стані сп’яніння водіння заборонено законом. Такі дії передбачають відповідальність та можуть стати причиною дуже небезпечних наслідків.

В даному випадку, штраф за керування електросамокатом у стані спʼяніння — 17000 грн. та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.

Дивіться відео, робіть висновки і не повторюйте чужих помилок.

Керуйте відповідально!