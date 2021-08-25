В Скадовском районе пропали два человека: ребенка нашли мертвым

19 августа у о. Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района исчезло два человека. Тело одного из них обнаружили правоохранители в тот же день.

Об этом информируют в ГСЧС, пишет УНН.

Информируют, что сообщение об исчезновении детей поступило 19 августа около 11 часов. 50 мин. Во время купания пропали 2 человека (1980 и 2013 г.р.) жители г. Львов. В 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка.

По состоянию на 7 ч. 25 августа судьба 1 человека остается неизвестной, поиски продолжаются.