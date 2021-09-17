В Смеле мужчина пырнул себя кухонным ножом посреди улицы
На глазах очевидцев он достал нож и воткнул себе в живот.
В городе Смела Черкасской области прямо посреди улицы мужчина достал кухонный нож и воткнул себе в живот.
Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в патрульной полиции области.
Рядом с мужчиной оказался правоохранитель, который как раз проводил в городе свой выходной.
«Полицейский Александр Бытяк как раз находился на выходном в городе Смела. Там он стал очевидцем того, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот. Полицейский сразу же бросился на помощь, но гражданин достал нож и начал размахивать им», — говорится в сообщении.
Однако Бытяк, как выяснилось, был не единственным стражем порядка на месте.
«Совместно с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков. Сейчас спасенного прооперировали, угрозы его жизни нет», — информируют в полиции.
О том, что побудило мужчину к попытке самоубийства, не сообщается. // УНИАНTweet