В Смеле мужчина пырнул себя кухонным ножом посреди улицы

На глазах очевидцев он достал нож и воткнул себе в живот.

В городе Смела Черкасской области прямо посреди улицы мужчина достал кухонный нож и воткнул себе в живот.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в патрульной полиции области.

Рядом с мужчиной оказался правоохранитель, который как раз проводил в городе свой выходной.

«Полицейский Александр Бытяк как раз находился на выходном в городе Смела. Там он стал очевидцем того, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот. Полицейский сразу же бросился на помощь, но гражданин достал нож и начал размахивать им», — говорится в сообщении.

Однако Бытяк, как выяснилось, был не единственным стражем порядка на месте.

«Совместно с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков. Сейчас спасенного прооперировали, угрозы его жизни нет», — информируют в полиции.

О том, что побудило мужчину к попытке самоубийства, не сообщается. // УНИАН