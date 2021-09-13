Поліцейські Броварщини встановлюють місцеперебування малолітнього, якого незаконно забрав батько (фото)
Сьогодні на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення від жительки села Богданівка Броварського району про те, що батько її сина забрав дитину і зник на автомобілі «Subaru Forester» у невідомому напрямку.
На пошуки авто одразу орієнтували групи реагування патрульної поліції. Автомобіль «Subaru Forester» знайшли в полі за кілька кілометрів від села. Відомо, що чоловік пересів на інше авто та поїхав.
Відомо, що згідно рішення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради визначено окремо проживаючому батькові способи участі у вихованні сина, а саме відвідувати дитину у визначений час у присутності матері.
Так, 12 вересня батько мав право проводити час із сином у присутності колишньої дружини, однак забрав дитину та поїхав.
Наразі працівники Броварського районного управління поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування неповнолітнього та його батька.
Правоохоронці звертаються до всіх, якщо ви знаєте місцеперебування неповнолітнього та його батька, телефонуйте на спецлінію 102.