Ілон Маск «зіганув» перед 20 тисячами прихильників Трампа після інавгурації?
Американський мільярдер Ілон Маск, ймовірно, показав жест “Хайль Гітлер” після інавгурації Трампа у Вашингтоні.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
“Він з’явився на сцені в Capital One Area перед 20 000 прихильників Трампа, де подякував прихильникам перед тим, як зробити цей жест”, – йдеться у повідомленні.
The Jerusalem Post зазначає, що користувачі соціальних мереж “відреагували з жахом” на цей жест Маска.
Elon Musk goes masks off and does a Nazi salute. pic.twitter.com/GqAtDyWYLg
— Anonymous (@YourAnonCentral) January 20, 2025
- Місто Париж відмовилося від свого PR-аканту на соціальній платформі X через побоювання з приводу дезінформації та розпалювання ненависті.
- Кілька днів тому стало відомо, що відомство і підпорядковані йому структури, тимчасово припиняють публікацію контенту в соцмережі X. Аналогічне рішення ухвалили і щодо акаунтів німецьких збройних сил (Бундесвер). Вона пов’язане з тим, що на соцплатформі стає дедалі важче “розумно обмінюватися думками”.
- Перед цим міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання Маска у європейські публічні дебати.
- Понад 60 німецькомовних університетів та науково-дослідних інститутів оголосили про закриття своїх акаунтів у соцмережі X.
- Раніше платформу Х залишили Федеральний верховний суд Німеччини, велика профспілка Verdi та низка інших організацій.
- Нещодавно Ілон Маск провів у мережі X інтерв’ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН). Назвав її “головною кандидаткою на те, щоб керувати державою”.
- Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца “дурнем”, а федерального президента Штайнмаєра “тираном”.