Ілон Маск «зіганув» перед 20 тисячами прихильників Трампа після інавгурації?

Американський мільярдер Ілон Маск, ймовірно, показав жест “Хайль Гітлер” після інавгурації Трампа у Вашингтоні.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

“Він з’явився на сцені в Capital One Area перед 20 000 прихильників Трампа, де подякував прихильникам перед тим, як зробити цей жест”, – йдеться у повідомленні.

The Jerusalem Post зазначає, що користувачі соціальних мереж “відреагували з жахом” на цей жест Маска.

Elon Musk goes masks off and does a Nazi salute. pic.twitter.com/GqAtDyWYLg — Anonymous (@YourAnonCentral) January 20, 2025