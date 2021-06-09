Син головного рабина України запобіг вбивству у центрі Києва

Вчора, 8 червня, сталася надзвичайна пригода на одній з центральних вулиць столиці.

Про цю подію написали практично всі ЗМІ, про це ж опублікував пост на своїй сторінці у Facebook Антон Геращенко.

На розі вулиць Шота Руставелі та Рогнединської побилися водій, припаркував свій «Лексус» прямо на пішохідному переході, і водій евакуатора. На зауваження і прохання перепарковаться, «елітний» водій відреагував ударом ножа у живіт водія евакуатора.

На жаль, з незрозумілих причин, все, хто написав про це, промовчали, що бійка не закінчилася сама по собі, а тривала і після нанесення ножових поранень. І, невідомо, чим би все закінчилося, якби не з’явився на місці події молодий чоловік, який розтягнув учасників бійки та, можливо, цим врятував життя водієві евакуатора.

Цей молодий чоловік — син головного рабина України Моше Асмана, Мендель Асман. Він же викликав поліцію на місце події. До слова, йому теж дісталися «кілька подряпин», як скромно зазначив пан Мендель у поліцейському протоколі.

До речі, це не перший випадок, коли Мендель Асман рятує чуже життя.

Так, в серпні 2017 року, на тому ж перехресті, син Нестора Шуфрича, керуючи автомобілем «Бентлі», збив пішохода. Мендель Асман зреагував миттєво — забігши в синагогу, він взяв ізраїльський армійський рюкзак і надав першу допомогу постраждалому до приїзду швидкої допомоги.

Героїзм, небайдужість і навички — відмінні риси молодого Менделя Асмана, отримавшого підготовку в Ізраїльської армії. Чи варто мовчати про такі вчинки? // lenta.ua