Синоптик предупредил об угрозе для Украины облака пыли из Сахары (карта)

Пылевое облако надвигается со стороны Польши.

Пылевое облако из Сахары накрывает Украину.

Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха.

«Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. На этот раз она надвигается с запада, с территории Польши», — сообщил он.

По словам синоптика, аэрозоли (частицы в воздухе — УНИАН) угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями.

«Аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков», — рассказал он.

Как защититься от загрязненного воздуха

При таких условиях специалисты рекомендуют населению, которое относится к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

Напомним, плотные облака пыли из пустыни Сахара распространяются над Европой и Атлантическим океаном.

Как сообщал Погода УНИАН, спутники наблюдения за Землей улавливают два плотных облака пыли: одно движется на северо-восток над Средиземным морем в Европу, а другое на запад над Атлантическим океаном. Сообщалось, что 14 и 15 июля одно из облаков распространится над северо-восточной Европой и Скандинавией.

Второе облако движется на запад в Атлантический океан, затрагивая все острова к западу от Марокко и Западной Сахары. Волны пыли, поднятые за последние пару дней, уже достигли Карибского моря. // УНИАН