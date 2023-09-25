Слідчі Вінниччини встановлюють обставини двох аварій, у яких загинуло троє людей (фото)

Дорожньо-транспортні пригоди стались 23 вересня у Гайсинському районі. Внаслідок аварій 70-річний водій, 68-річна пасажирка та 60-річний пішохід отримали травми, несумісні з життям. Слідчі встановлюють причини автопригод.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12.00 на автодорозі по вул. Центральній в с. Северинівка Гайсинського району. 70-річний водій автомобіля Opel Omega, житель м. Немирів не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Peugeot.

У результаті автопригоди водій Opel Omega та його 68-річна дружина загинули на місці пригоди.

Ще одна аварія сталась близько 20.00 на виїзді з м. Гайсин. 47-річний водій автомобіля AUDI, житель м. Вінниця, допустив наїзд на 60-річного гайсинчанина, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Внаслідок аварії чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Кермувальники автомобілів Peugeot і Audi за медичною допомогою не звертались.

У водіїв відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Обставини та причини автопригод встановлюються.

Відділ комунікації поліції Вінницької області