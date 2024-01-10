Смертельна ДТП на Гостомельському шосе – розпочато досудове розслідування (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 10 січня 2024 року приблизно о 06:28 35-річний водій автомобіля Мерседес Бенз Атего, рухаючись по Гостомельському шосе, допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген.

Внаслідок дорожньої пригоди водій автомобіля Фольксваген від отриманих травм помер.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водій автомобіля Мерседес Бенз Атего про підозру та обрання запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура