Смертельна ДТП під Дніпром – ВАЗ розірвало навпіл

Смертельна ДТП сталася на трасі М-30 між Дніпром та Павлоградом 29 серпня.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

Близько 14:50 з боку Павлограда у напрямку Дніпра рухався автомобіль “ВАЗ 2106”. 30-річний водій почав здійснювати розворот і виїхав на зустрічну смугу, якою в цей момент рухався Chevrolet Lacetti. Від удару ВАЗ розірвало навпіл.

55-річна пасажирка ВАЗ від отриманих травм померла у кареті швидкої допомоги. Водія ВАЗ госпіталізовано до реанімації Павлоградської лікарні з діагнозом “політравма”.

39-річний водій автомобіля Chevrolet не постраждав.