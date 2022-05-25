Смертельна ДТП сталася у Рівненському районі (фото)

Автопригода із летальними наслідками сталася сьогодні, 25 травня, близько 19:45 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Рівненського району.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Останній від удару злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в Рівненській області.

Патрульні поліцейські регулюють рух, який наразі ускладнений.

Відділ комунікації поліції Рівненської області