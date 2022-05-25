Смертельна ДТП сталася у Рівненському районі (фото)
Автопригода із летальними наслідками сталася сьогодні, 25 травня, близько 19:45 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Рівненського району.
Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Останній від удару злетів у кювет та перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув водій легковика.
На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в Рівненській області.
Патрульні поліцейські регулюють рух, який наразі ускладнений.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet