У лобовому зіткненні легковиків на Закарпатті загинуло двоє людей (фото)

Співробітники поліції Закарпаття встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди у селі Ганьковиця на Мукачівщині, у якій від отриманих травм загинуло двоє людей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Вчора, 18 листопада, на лінію «102» надійшло повідомлення про смертельну ДТП у селі Ганьковиця на Мукачівщині. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції зі складу працівників ГУНП та поліції Сваляви, медики та рятувальники.

Попередньо відомо, що 25-річний водій автомобіля марки «Kia Sorento» з селища Міжгір’я не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2109».

Внаслідок сильного удару 33-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ» померла на місці. Водія цього транспортного засобу, 38-річного мешканця смт. Воловець, з діагнозом політравма, множинні відкриті переломи обох гомілок, струс головного мозку, було госпіталізовано в реанімаційне відділення Свалявської міської лікарні. Однак сьогодні о 06:36 годині надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка.

Щодо водія автівки «KIA» – він отримав незначні тілесні ушкодження, за кермом перебував тверезий.

Обидва автомобілі доставлені на спецмайданчик поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області