Смертельна ДТП у Солом’янському районі столиці: водій був напідпитку

Внаслідок автопригоди пасажир легковика загинув на місці, а водія транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню. Прилад драгер показав, що керманич був напідпитку. Розпочато кримінальне провадження.

Вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про автопригоду зі смертельним наслідком на вулиці Медовій. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Після цього транспортний засіб наїхав на бетонний паркан. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув на місці, а керманича з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у медзаклад.

Прилад драгер показав, що 19-річний водій був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правопорушник перебуває у лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Відділ комунікації поліції Києва