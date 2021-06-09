Смертельные «забавы» на мосту: в Харькове погибла 13-летняя девочка

Девочка в компании еще четырех подростков забралась на конструкцию моста высотой около 8 метров и схватилась за провод.

В Харькове на железнодорожном мосту 13-летнюю девочку ударило током, в результате чего она сорвалась с конструкции и погибла.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что информация о выявленном теле девочки без признаков жизни на мосту возле железнодорожного полотна по улице Конотопской поступила от медиков в полицию 8 июня в 21:25.

Согласно предварительным данным, 13-летнего ребенка поразило электрическим током, в результате чего она сорвалась с конструкции железнодорожного моста и упала.

«Установлено, что погибшая в компании еще 4 подростков в возрасте 13-14 лет забралась на конструкцию железнодорожного моста высотой около 8 метров, где руками коснулась провода линии электропередач. От удара током девочка сорвалась и упала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

Следователем полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства трагедии. // УНИАН