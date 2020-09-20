Співробітники запорізької поліції затримали трьох порушників під час проведення акції

Правопорушників доставили до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області для проведення перевірки.

Сьогодні, 20 вересня, для забезпечення громадського порядку акції «Місто без стереотипів» було залучено понад 430 співробітників поліції та 240 військовослужбовців. У заході взяли участь близько 500 учасників з різних регіонів держави.

Під час акції агресивно налаштовані молодики намагалися кидати петарди та яйця по активістам. Утім поліція миттєво відреагувала: за порушення публічної безпеки і громадського порядку затримані три особи, серед них один чоловік, який дістав зброю і направив у бік учасників заходу. Порушники доставлені до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області для надання пояснень.

Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на револьвер «Флобер», його направлять на проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На теперішній час на двох 39-річних місцевих мешканців складені адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

О 13 годині акція завершилась.

Відділ комунікації поліції Запорізької області