СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах: розглядається декілька версій

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.

Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих.

18 січня у Броварах на Київщині на цивільний об’єкт впав гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Гвинтокрил впав біля дитячого садка, внаслідок чого спалахнула пожежа. Під час падіння у закладі перебували діти та персонал – наразі відомо про 16 загиблих: серед них – троє дітей. За даними речниці Національної поліції Мар’яни Реви: «25 людей перебувають у медичних закладах, 10 з них – діти. Декілька людей перебувають у тяжкому стані в реанімації».

В авіакатастрофі, зокрема, загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що гелікоптер ДСНС, який розбився сьогодні, 18 січня, у Броварах на Київщині, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу, а екіпаж судна був підготовлений.

Як зазначає Радіо Свобода, у відомстві уточнили, що серед дев’яти осіб, які були на борту – шестеро – оперативна група МВС, включно із керівництвом відомства, а також троє членів екіпажу ДСНС.

Нового очільника МВС України оберуть після узгодження кандидатури комітетом ВРУ з правоохоронної діяльності та голосування народних депутатів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в етері національного телемарафону.