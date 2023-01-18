СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах: розглядається декілька версій
Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.
Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих.
18 січня у Броварах на Київщині на цивільний об’єкт впав гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС.
Гвинтокрил впав біля дитячого садка, внаслідок чого спалахнула пожежа. Під час падіння у закладі перебували діти та персонал – наразі відомо про 16 загиблих: серед них – троє дітей. За даними речниці Національної поліції Мар’яни Реви: «25 людей перебувають у медичних закладах, 10 з них – діти. Декілька людей перебувають у тяжкому стані в реанімації».
В авіакатастрофі, зокрема, загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що гелікоптер ДСНС, який розбився сьогодні, 18 січня, у Броварах на Київщині, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу, а екіпаж судна був підготовлений.
Як зазначає Радіо Свобода, у відомстві уточнили, що серед дев’яти осіб, які були на борту – шестеро – оперативна група МВС, включно із керівництвом відомства, а також троє членів екіпажу ДСНС.
Нового очільника МВС України оберуть після узгодження кандидатури комітетом ВРУ з правоохоронної діяльності та голосування народних депутатів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в етері національного телемарафону.Tweet