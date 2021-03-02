Стала відома причину загибелі лебедів на Херсонщині

У птахів, які 28 лютого загинули в Олешках, виявили вірус пташиного грипу.

Результати дослідження Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби свідчать про наявність вірусу грипу типу А1 субтипу Н5 у 20 лебедів, які загинули 28 лютого на території Національного природного парку «Нижньодніпровський» міста Олешки в Херсонській області.

Про це інформує пресслужба Держпродспоживслужби.

«Пташиний грип зараз активно розповсюджується світом, у тому числі і в Європі, через диких перелітних птахів. Розпочався сезон весняної міграції, тож всім, хто утримує домашню птицю в господарствах бажано дотримуватися рекомендацій щодо профілактики захворювання. А саме: бажано організувати безвигульне утримання птиці; утримувати домашню птицю в умовах, що виключають її контакт зі сторонньою птицею; забезпечити належні санітарні умови утримання домашньої птиці тощо», — заявили у відомстві.

Голова служби Владислава Магалецька зазначила, що загибель лебедів не пов’язана з попередніми випадками масової загибелі дикої птиці в Херсонській області.

«Принаймні цей випадок загибелі птахів в регіоні не пов’язаний із двома іншими. Що ж до отруєння журавлів та качок із вороновими у січні цього року, то ми очікуємо результатів досліджень. Тільки після них можна буде із впевненістю сказати чи є між ними зв’язок. Працюємо у тісному контакті з усіма органами державної влади, в тому числі із Національною поліцією України», — наголосила Магалецька.

Нагадаємо, станом на 11 січня у заповіднику «Асканія-Нова» за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель). У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі птахів.

Пізніше громадська організація UAnimals повідомила, що причиною загибелі сірих журавлів могло бути отруєння зерном, обробленим засобом для боротьби з гризунами.

23 лютого в «Асканії-Новій» повідомили про новий випадок загибелі птахів. Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів: крижень — 38; качка огар (червонокнижна) — 32; грачі — 75; галки — 42. // LB.ua