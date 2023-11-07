Страйк польських перевізників: понад 300 вантажівок стоять у чергах на кордоні

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Ситуація на кордоні з Польщею, де продовжується акція протесту польських перевізників, має непростий характер, зберігається ускладненість руху транспорту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Черга вантажівок на кордоні

Фото ілюстративне від Landlord

«Ситуація має непростий характер. Представники акції протесту перекрили рух вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску: Ягодин, Краківець та Рава-Руська. Але є відмінності. Наприклад, на пункті пропуску Ягодин польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України. Також ми не відмічаємо інтенсивного потоку звідти – з Польщі прибувають лише кілька транспортних засобів на годину. На Краківці та у Рава-Руській іде рух вантажівок з України до Польщі та до декількох одиниць на годину обмежено рух у зворотньому напрямку», – розповів він.

Також він розповів, що з учорашнього вечора з польського боку кордону спостерігається скупчення вантажівок. Біля пункту пропуску Ягодин очікують близько 160 вантажівок, біля Краківця – близько 100, а біля Рава-Руської – близько 50. Водночас, учасники страйку не перешкоджають руху автобусів та легкового транспорту.

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