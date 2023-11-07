Страйк польських перевізників: понад 300 вантажівок стоять у чергах на кордоні

Ситуація на кордоні з Польщею, де продовжується акція протесту польських перевізників, має непростий характер, зберігається ускладненість руху транспорту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

«Ситуація має непростий характер. Представники акції протесту перекрили рух вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску: Ягодин, Краківець та Рава-Руська. Але є відмінності. Наприклад, на пункті пропуску Ягодин польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України. Також ми не відмічаємо інтенсивного потоку звідти – з Польщі прибувають лише кілька транспортних засобів на годину. На Краківці та у Рава-Руській іде рух вантажівок з України до Польщі та до декількох одиниць на годину обмежено рух у зворотньому напрямку», – розповів він.

Також він розповів, що з учорашнього вечора з польського боку кордону спостерігається скупчення вантажівок. Біля пункту пропуску Ягодин очікують близько 160 вантажівок, біля Краківця – близько 100, а біля Рава-Руської – близько 50. Водночас, учасники страйку не перешкоджають руху автобусів та легкового транспорту.