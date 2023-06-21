Світло у Київ та область повернули: причина – у мережах на Вінниччині

Жителі Києва та Київщини сьогодні зранку опинилися без світла через, за попередніми даними, пошкодження мереж у Вінницькій області, повідомили в середу в Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, живлення всіх споживачів Києва та області наразі відновлено, пише УНН.

“Укренерго” відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи”, – повідомили в НЕК “Укренерго” у Telegram.

Раніше у компанії повідомили, що відновлення електропостачання очікується упродовж двох годин.

“За оперативними даними, місце пошкодження мереж у Вінницькій області. Причини аварії уточнюються”, – повідомили в Міненерго у Telegram.

При цьому вказано, що вдруге цього тижня через аварійну ситуацію в мережах оператора системи передачі на території України відбулося тимчасове роз’єднання міждержавної лінії з Молдовою. Крім того, вимикалася високовольтна лінія оператора системи електропередачі в Чернівецькій області. Причини з’ясовуються.