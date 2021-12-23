В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків захворювання COVID-19
За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків захворювання COVID-19. Зокрема захворіло 585 дітей та 182 медпрацівники.
- госпіталізовано – 1 691 особа;
- летальних випадків – 275;
- одужало – 16 521 особа.
- 117 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101 людина, додаткову дозу отримали 271 особа.
- захворіло – 3 630 391 особа;
- одужало – 3 393 420 осіб;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.