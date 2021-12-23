В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків захворювання COVID-19

За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків захворювання COVID-19. Зокрема захворіло 585 дітей та 182 медпрацівники.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 691 особа;

летальних випадків – 275;

одужало – 16 521 особа.

117 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101 людина, додаткову дозу отримали 271 особа.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 630 391 особа;

одужало – 3 393 420 осіб;

летальних випадків – 94 184;

проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.

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