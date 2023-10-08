Телеканал «Рада» заблюрив лого шпиталю ім. Пирогова на футболках медиків

Громадський український активіст Геннадій Друзенко заявив, що телеканал “Рада” у своєму репортажі навмисно приховав лого та напис “Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова” на футболках медиків, щоб “вдати, що на штабі працюють лише військові”.

“Ми вже змирилися, що ви не згадуєте добровольців у своїх репортажах. Але заблюрювати лого та напис Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова на футболках наших медиків, удаючи що на штабі працюють самі військові, – це і є “руський мир по українські”, – обурився він.

Водночас активіст додав, що “державний канал остаточно перетворився на засіб низькосортної пропаганди”.

“Трагічна реальність фронтових буднів редагується в угоду владі, яка все більше нагадує тих, проти кого ми воюємо десятий рік поспіль”, – наголосив Друзенко.

Співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що керівник телеканалу “Рада” отримує на місяць 94 тисячі гривень. Тим часом регламентний комітет Верховної Ради провалив проєкт постанови про висвітлення роботи парламенту.

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