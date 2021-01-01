В Украине за сутки 9432 новых случая коронавируса

В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.

Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).

С начала пандемии в стране выздоровели от COVID-19 720 009 пациентов. // РБК-Украина