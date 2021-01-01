В Украине за сутки 9432 новых случая коронавируса
В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.
Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).
С начала пандемии в стране выздоровели от COVID-19 720 009 пациентов. // РБК-УкраинаTweet