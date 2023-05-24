Один загиблий, п’ятеро постраждалих: ДТП на 91 км автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ»

Сьогодні, 23 травня, на 91 км автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» неподалік від повороту на село Щасливе Березанської громади Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mercedes-Benz та Mitsubishi Lancer.

За попередніми даними, після зіткнення транспортних засобів легковик з’їхав у кювет, де відбулось зіткнення авто із деревом.

Внаслідок автопригоди загинув 21-річний пасажир Mitsubishi, ще троє його пасажирів віком від 18 до 22 років та 23-річний водій отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також постраждав водій транспортного засобу Mercedes. Наразі їм медики надають допомогу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 050-013-01-48 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області