В КПИ заболели коронавирусом еще более 80 курсантов

В Киевской городской государственной администрации рассказали о вспышке коронавируса в общежитии столичного вуза.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Facebook.

“Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом. Всего в общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации НТУУ “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” уже заболели 133 курсанта”, – говорится в сообщении.

В течение вчерашнего дня специалистами были отобраны биологические образцы для тестирования на коронавирус у 107 человек, которые контактировали с теми, кто заболел ранее.

“Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Остальные лечатся в общежитии под контролем. После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция”, – говорится в сообщении КГГА. // Буквы