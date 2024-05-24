В Одесі 16-річна електросамокатниця травмувала 6-річну дівчинку на дитячому майданчику

Подія сталася сьогодні приблизно о 17-й годині на вулиці Академіка Філатова. Дитину з численними травмами відвезли до лікарні.

Попередньо поліцейські встановили, що 6-річна дівчинка гуляла з мамою на дитячому майданчику, де на дитину наїхала електросамокатом 16-річна дівчина.

Потерпілу доправили до лікарні попередньо із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим перелом стопи та іншими ушкодженнями.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні.

Після з’ясування повних обставини події їй буде надана правова кваліфікація.

Головне управління Національної поліції в Одеській області