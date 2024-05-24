В Одесі 16-річна електросамокатниця травмувала 6-річну дівчинку на дитячому майданчику
Подія сталася сьогодні приблизно о 17-й годині на вулиці Академіка Філатова. Дитину з численними травмами відвезли до лікарні.
Попередньо поліцейські встановили, що 6-річна дівчинка гуляла з мамою на дитячому майданчику, де на дитину наїхала електросамокатом 16-річна дівчина.
Потерпілу доправили до лікарні попередньо із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим перелом стопи та іншими ушкодженнями.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні.
Після з’ясування повних обставини події їй буде надана правова кваліфікація.
Головне управління Національної поліції в Одеській областіTweet