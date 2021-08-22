Николаевская полиция разыскивает 13-летнюю девочку (фото)
По имеющейся информации может находиться с матерью на Буковине.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Николаевское районное управление ГУНП в Николаевской области разыскивает 13-летнюю Кулик Ульяну Григорьевну, которая вечером 21 августа исчезла из дома по улице Фалеевская и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 155-160 см, волосы светло-каштановые, среднего телосложения.
Одета в футболку и джинсы.
По имеющейся информации может находиться с матерью на Буковине.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102. // Преступности.НЕТTweet