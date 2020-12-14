В селі під Новою Каховкою жінка після сімейної сварки випила інсектицид

Отруєнням закінчилася сімейна сварка в селі Райському Новокаховської ОТГ.

Після розмови з чоловіком на підвищених тонах молода жінка сіла знімати стрес чаркою.

Однак алкоголь не подіяв – настрій у неї ще більше зіпсувався, і загрузла у депресії дружина вирішила вкоротити собі віку. Вона налила в ложку сильнодіючий інсектицид «Тур» і випила. «Накладаючись» на алкоголь, хімія подіяла так убивчо, що жінку довелося везти у стаціонар до Нової Каховки. // Таврійські вісті