В селі під Новою Каховкою жінка після сімейної сварки випила інсектицид
Отруєнням закінчилася сімейна сварка в селі Райському Новокаховської ОТГ.
Після розмови з чоловіком на підвищених тонах молода жінка сіла знімати стрес чаркою.
Однак алкоголь не подіяв – настрій у неї ще більше зіпсувався, і загрузла у депресії дружина вирішила вкоротити собі віку. Вона налила в ложку сильнодіючий інсектицид «Тур» і випила. «Накладаючись» на алкоголь, хімія подіяла так убивчо, що жінку довелося везти у стаціонар до Нової Каховки. // Таврійські вістіTweet