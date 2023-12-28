У Чернівцях чоловік вистрибнув з другого поверху будівлі військкомату – його шпиталізували
У Чернівцях з вікна будівлі міського центру комплектування вистрибнув чоловік. Це трапилось 28 грудня. У територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки з’ясовують обставини випадку.
Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук.
Відомо, що чоловік вистрибнув з вікна другого поверху. Його шпиталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.
Чоловік живий, у стабільному стані, перебуває у нейрохірургічному відділенні, повідомили Суспільному у лікарні.Tweet